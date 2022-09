Ο Σάσα Βεζένκοβ είχε κέφια στο ημίχρονο κόντρα στο Μαυροβούνιο και το κοντέρ έγραψε 17 πόντους.

Κάνει ότι μπορει για να βοηθήσει τη Βουλγαρία να κάνει την πρώτη της νίκη στο Eurobasket ο Σάσα Βεζένκοβ. Ο παίκτης του Ολυμπιακού τελείωσε το πρώτο ημίχρονο με 17 πόντους και 7/10 σουτ, επιτρέποντας στη χώρα του να πάει με προβάδισμα ενός πόντους (46-45) στα αποδυτήρια).

Δείτε το show του Βεζένκοβ

He wants that first W!



🔥 Sasha Vezenkov pours in 17 pts on a 7/10 shooting as 🇧🇬 Bulgaria leads Montenegro 46-45 at the HT.#EuroBasket x #BringTheNoise pic.twitter.com/m2UCnBa8JG