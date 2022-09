O Tάιλερ Ντόρσεϊ ανέβασε φωτογραφία με την αγκαλιά του με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, δείχνοντας την τρέλα του ενόψει συνέχειας.

Για ακόμα ένα ματς Γιάννης Αντετοκούνμπο και Τάιλερ Ντόρσεϊ ήταν πρωταγωνιστές της νίκης της Εθνικής μας, καθαρίζοντας την Ιταλία. Μετά το τέλος της αναμέτρησης ο shooting guard των Μάβερικς ανέβασε μια φωτογραφία στα social media στην οποία ήταν αγκαλιά με τον Greek Freak και έδειξε τι χρειάζεται η Ελλάδα ενόψει συνέχειας «Ποτέ ικανοποιημένοι, πρέπει να είμαστε συνεπείς, θα συνεχίζουμε να πολεμάμε Γιάννη», ήταν τα λόγια του γκαρντ του Ντάλας που έχει ξεκινήσει... καυτός το Eurobasket, όπως φυσικά και ο ηγέτης των Μπακς.

Never satisfied, have to be consistent, will keep on fighting @Giannis_An34 pic.twitter.com/Detlyo70tv