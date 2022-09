Ο Λούκα Ντόνσιτς δεσπόζει στο Σλοβενία - Λιθουανία και οι Μάβερικς είναι δίπλα του με τους Μαρκ Κιούμπαν, Τζέισον Κιντ και Μάικλ Φίνλεϊ να τον βλέπουν από κοντά. Φυσικά την παράσταση κλέβει η απόσυρση της φανέλας του Νοβίτσκι πριν το Γερμανία-Γαλλία.

Οι Μάβερικς δεν αφήνουν λεπτό το... χρυσο παιδί τους και έχουν ταξιδέψει στην Κολωνία για να τον απολαύσουν από κοντά. Ο ιδιοκτήτης του Ντάλας, Μαρκ Κιούμπαν, ο προπονητής τους, Τζέισον Κιντ και ο αντιπρόεδρος της ομάδας, Μάικλ Φίνλεϊ βρίσκονται στο γήπεδο και βλέπουν από κοντά τον Λούκα Ντόντσιτς στο ματς της Σλοβενίας με τη Λιθουανία. Πάντα δίπλα στον Luka Magic για να τον στηρίξουν στο μεγάλο ραντεβού του Eurobasket 2022.

Βέβαια ο Λούκα, δεν είναι ο μοναδικός λόγος που το team των Μάβερικς βρίσκεται στην Κολωνία, αφού πριν το ματς της Γερμανίας με τη Γαλλία (21:30) θα γίνει η απόσυρση της φανέλας (Νο.14) του τεράστιου Ντιρκ Νοβίτσκι, του κορυφαίου παίκτη στην ιστορία του Ντάλας.

Δείτε την φωτογραφία της τριάδας των Μάβερικς που βλέπουν τον Ντόντσιτς

We're sending our love across the pond, @dallasmavs! 👋#EuroBasket x #BringTheNoise pic.twitter.com/m1iCxGQk4t