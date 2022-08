Ο Μάικ Τζέιμς άνοιξε διάλογο με τους ακόλουθούς του στο Twitter και ρωτήθηκε για την ομάδα που θα υποστηρίξει στο EuroBasket 2022 που βρίσκεται προ των πυλών.

Ο Μάικ Τζέιμς θα αγωνίζεται στη Μονακό για τα επόμενα δυο χρόνια αφού έβαλε την υπογραφή του στο νέο συμβόλαιο που του έδωσαν οι Μονεγάσκοι, με τους οποίους έφτασε στο σημείο να διεκδικήσει την πρόκριση στο Final 4 στο Game 5 της προημιτελικής σειράς με τον Ολυμπιακό.

Ο Αμερικανός γκαρντ άνοιξε διάλογο με τους ακόλουθούς του στο Twitter και ρωτήθηκε για την ομάδα που θα υποστηρίξει, εξηγώντας πως είναι με τη Γαλλία λόγω του νέου συμπαίκτη του στη Μονακό, Έλι Οκόμπο.

Ο Οκόμπο θα αγωνίζεται στη Μονακό την επόμενη διετία και βρίσκεται στη 12άδα της εθνικής Γαλλίας που συμμετέχει στο Group B του EuroBasket 2022 μαζί με τη συνδιοργανώτρια του τουρνουά, Γερμανία και τις Ουγγαρία, Σλοβενία, Λιθουανία και Βοσνία Ερζεγοβίνη.



I actually jus enjoy watching basketball but I’m going for France since @ElieOkobo_0 there https://t.co/GvajqN5fMp