Την τελική 12άδα με την οποία θα πορευτεί σε προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου και Eurobasket (κόντρα στην Εθνική) ανακοίνωσε η Ιταλία.

Στους 12 παίκτες με τους οποίους θα πορευτεί η Ιταλία τόσο για το δεύτερο παιχνίδι των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου, όσο και στον όμιλο την Εθνικής στο Eurobasket 2022 κατέληξε ο Τζιανμάρκο Ποτζέκο.

Στον πρόσφατο αγώνα με την Ουκρανία κατάφεραν να ανατρέψουν την εις βάρος τους κατάσταση και να επικρατήσουν με 97-89 δίνοντας το επόμενο ραντεβού με την Γεωργία (27/08). Στο πλαίσιο της προετοιμασίας τους για τους επερχόμενους αγώνες, στους οποίους... εμπλέκεται και η Ελλάδα (03/09, 22:00).

Η Ιταλία, λοιπόν, θα συνεχίσει να αγωνίζεται με τους Σπίσου, Μάνιον, Μπιλίγκα, Τονούτ, Γκαλινάρι, Μέλι, Φοντέκιο, Ντατόμε, Ρίτσι, Πολονάρα, Πατσόλα και Μπαλντάσο

Δείτε την ανάρτηση της Ομοσπονδίας:

I 1️⃣2️⃣ Azzurri ✨



Il CT Pozzecco ha annunciato i 12 che scenderanno in campo domani alle 20:30 al PalaLeonessa contro la 🇬🇪 per la sfida di qualificazione alla @FIBAWC e la prossima settimana al Forum di Milano per @EuroBasket. Amedeo Tessitori autorizzato a lasciare il raduno. pic.twitter.com/fdD9omF0gk