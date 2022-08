Η Κροατία, πρώτη αντίπαλος της Εθνικής στο προσεχές EuroBasket, πάλεψε αλλά δεν κατάφερε να επικρατήσει της παρέας του Ντόντσιτς, που βγήκε νικήτρια με 94-88 στο φινάλε.

Το παιχνίδι ήταν κλειστό έως και την τρίτη περίοδο (77-72), όμως κάπου εκεί οι πρωταθλητές Ευρώπης ξέσπασαν με μπροστάρηδες τους Τσάντσαρ και Πρέπελιτς, φτάνοντας ως το 87-76. Η τελευταία απόπειρα των Κροατών με Τζαλίν Σμιθ και Σάριτς έπεσε στο κοινό και οι Σλοβένοι επικράτησαν με 94-88, σε παιχνίδι που ο Ντόντσιτς σκόραρε μόλις 10 (με 2/9 εντός πεδιάς), αλλά ο Ντράγκιτς έβαλε 19 (σε 15 λεπτά) και ο Τσάντσαρ 21!

