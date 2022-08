Η φωτογραφία των τεσσάρων αδελφών Αντετοκούνμπο με τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας φαίνεται πως δεν «έκατσε» καλά σε κάποιους που δημιούργησαν το hastag «Όχι η Εθνική ομάδα μου», προκαλώντας τις μαζικές αντιδράσεις των υγιώς σκεπτόμενων φιλάθλων και κυρίως, ανθρώπων.

Ο Γιάννης, ο Θανάσης, ο Κώστας και ο Άλεξ Αντετοκούνμπο συμμετέχουν στην προετοιμασία της Εθνικής ενόψει των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου και του EuroBasket ενώ ο Greek Freak δήλωσε ευλογημένος για την ευκαιρία που του δόθηκε να παίξει με τα αδέλφια του φορώντας τη φανέλα με το εθνόσημο!

Ο Έλληνας σούπερ σταρ των Μπακς ανέβασε στα social media δυο φωτογραφίες μαζί με τα αδέλφια του, με τον ΛεΜπρόν Τζέιμς να... βάζει φωτιές κάτω απο το τελευταίο ποστάρισμα του Γιάννη.

Παρ' όλα αυτά, τις τελευταίες ώρες κυκλοφορεί απαράδεκτο hashtag #not_my_national_team (σ.σ. «όχι η Εθνική ομάδα μου») που τρεντάρει στο ελληνικό Twitter και προκαλεί μαζικές αντιδράσεις.

Εξάλλου, ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού, Γιώργος Μαυρωτάς υπενθύμισε την ιστορική ατάκα του Νέλσον Μαντέλα, ότι δηλαδή «ο αθλητισμός γελάει μπροστά σε κάθε είδους διάκριση», εξηγώντας πως ο αθλητισμός είναι το ιδανικότερο όχημα ενσωμάτωσης, συμπερίληψης, ανοχής στη διαφορετικότητα και άρσης των διακρίσεων. Τι ντροπή αυτό το hashtag».

Σε κάθε περίπτωση, η συντριπτική πλειοψηφία των χρηστών στο Twitter καταδικάζει και απορρίπτει το εν λόγω hashtag που εκφράζει απόψεις επικίνδυνες και μη αποδεκτές.



"Sport laughs in the face of all types of discrimination"

Τα λέει όλα ο Μαντέλα σε 1'https://t.co/ySuY8wGZEB

Ο αθλητισμός είναι το ιδανικότερο όχημα ενσωμάτωσης, συμπερίληψης, ανοχής στη διαφορετικότητα & άρσης των διακρίσεων.

Τι ντροπή αυτό το hashtag #not_my_national_team ...