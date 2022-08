FIBA για εορτάζοντα Σπανούλη: «Είναι ο κορυφαίος clutch Eυρωπαίος ever;» (vid)

Ο σπουδαίος Βασίλης Σπανούλης έχει γενέθλια και η FIBA δεν γινόταν να τον ξεχάσει.

Ο Βασίλης Σπανούλης έχει γενέθλια, αφού κλείνει τα 40 του χρόνια, έχοντας μια υπέρλαμπρη καριέρα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, τόσο σε επίπεδο συλλόγων (σε Μαρούσι, Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό), όσο και με τη φανέλα της Εθνικής μας ομάδας.

Ο Kill Bill κατάφερε να πανηγυρίσει ένα χρυσό και ένα χάλκινο μετάλλιο σε Eurobasket, ενώ πήρε το ασημένιο στο Παγκόσμιο του 2006, όταν έκανε ματσάρα στον ημιτελικό κόντρα στην Team USA, διαλύοντας τους Αμερικανούς του ΛεΜπρόν και του Καρμέλο.

Η FIBA δεν θα μπορούσε να ξεχάσει τον V-Span και έφτιαξε ένα όμορφο video με τα... όργια που έκανε κόντρα στην Team USA και την τρέλα του σπορτκάστερ στα καλάθια του να ξεχωρίζουν. Μάλιστα αναρωτήθηκε αν είναι ο κορυφαίος clutch player Eυρωπαίος ever.

Δείτε το video για τον τεράστιο Σπανούλη που πλέον είναι προπονητής στο Περιστέρι

Most clutch European player of all time? 🤔



🇬🇷 Greek legend "Kill Bill" turns 39 today:



🥇🥉 @EuroBasket

🥈 @FIBAWC pic.twitter.com/pCUttSpfz3