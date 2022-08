Άσχημα τα νέα για το Μαυροβούνιο που σύμφωνα με δημοσιεύματα πρόκειται να στερηθεί τον Νίκολα Ιβάνοβιτς από τις υποχρεώσεις του Αυγούστου και του Σεπτεμβρίου. «Καθησυχάζει» ο μάνατζέρ του.

Σημαντικό πρόβλημα έχει προκύψει για την Εθνική Μαυροβουνίου, καθώς όπως αναφέρουν σερβικά δημοσιεύματα ο Νίκολα Ιβάνοβιτς δεν θα μπορέσει να δώσει το «παρών» στα παράθυρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου, αλλά και στο Eurobasket 2022, εξαιτίας τραυματισμού.

Ο παίκτης του Ερυθρού Αστέρα αντιμετωπίζει πρόβλημα στον Αχίλλειο τένοντα και ακολουθεί πρόγραμμα θεραπείας στο Μόναχο. Και την ίδια στιγμή που η είδηση αναφέρει πως δεν θα μπορεί να βοηθήσει την Εθνική του στις επερχόμενες αναμετρήσεις, ο ατζέντης του, Μίσκο Ραζνάντοβιτς, τονίζει πως ο Ιβάνοβιτς θα γυρίσει στη δράση σε λιγότερο από ένα μήνα.

Και όλα αυτά, την ώρα που το απουσιολόγιο του Μαυροβουνίου αναγράφει και το μεγάλο του αστέρι Νίκολα Βούτσεβιτς.

Nikola Ivanovic will be sidelined not more than one month!