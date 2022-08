Οι Ντομάντας Σαμπόνις και Γιόνας Βαλαντσιούνας ενσωματώθηκαν στην προετοιμασία της Εθνικής Λιθουανίας με φόντο το Eurobasket 2022.

Με τους NBAers Ντομάντας Σαμπόνις και Γιόνας Βαλαντσιούνας θα συνεχίσει την προετοιμασία της η Εθνική Λιθουανίας, καθώς ο 26χρονος φόργουορντ των Κινγκς και ο 30χρονος σέντερ των Πέλικανς ενσωματώθηκαν με τα υπόλοιπα μέλη στο προπονητικό πρόγραμμα.

Η Λιθουανία έχει δώσει ήδη το πρώτο της φιλικό στο πλαίσιο των αγώνων που θα προσφέρουν τα αρχικά δείγματα πριν το Eurobasket του Σεπτεμβρίου. Απέναντι στην Εσθονία είχαν εύκολο έργο επικρατώντας με 84-70.

Μάριους Γκριγκόνις και Μιντάουγκας Κουζμίνσκας είναι οι... εκπρόσωποι του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού αντίστοιχα στη λιθουανική πλευρά, η οποία πλέον μπορεί να προετοιμάζεται πλήρης για όσα θα ακολουθήσουν.

The Squad is complete💥@JValanciunas and @Dsabonis11 have joined the national team training camp this morning.#mesuzlietuva #LTUbasketball pic.twitter.com/f6XDTEqmNl