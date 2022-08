Η ΕΟΚ έκανε γνωστό το πρόγραμμα του τουρνουά «Ακρόπολις», εκεί όπου η Ελλάδα θα κοντραριστεί με Τουρκία, Πολωνία και Γεωργία. Τζάμπολ στις 17 Αυγούστου.

Aναλυτικά η ενημέρωση της ΕΟΚ για το «Ακρόπολις»

Το ιστορικό τουρνουά «Ακρόπολις» είναι και πάλι εδώ. Ανανεωμένο, φέρει πλέον το όνομα της AEGEAN, για να γεννηθεί το «AEGEAN Ακρόπολις».

Η σύμπραξη των δύο ονομάτων είναι η τέλεια απεικόνιση της ιδανικής συνεργασίας που υπάρχει ανάμεσα στην εταιρεία και την ΕΟΚ και έρχεται να συνοδεύσει την Εθνική Ανδρών όχι μόνο στα ταξίδια της, αλλά και με έναν διαφορετικό τρόπο: Το «AEGEAN Ακρόπολις» θα στρώσει το δρόμο της Εθνικής Ανδρών για τις επίσημες υποχρεώσεις της. Θα γίνει όμως παράλληλα και το μέσο με το οποίο θα ταξιδέψει η αγάπη του κόσμου για την επίσημη αγαπημένη, μέσα από την δική του παρουσία στο τουρνουά στο ΟΑΚΑ.

Το «AEGEAN Ακρόπολις» έχει φτάσει στην 31η του έκδοση, μετρώντας μια σειρά ιστορικών αγώνων και μεγάλων αντιπάλων από το 1986 ως σήμερα. Φέτος θα διεξαχθεί 17-19 Αυγούστου στο ΟΑΚΑ με την Εθνική Ανδρών να αντιμετωπίζει κατά σειρά την Πολωνία, την Γεωργία και την Τουρκία. Μέσω αυτών θα προετοιμαστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για τις αναμετρήσεις με Σερβία (25/8) και Βέλγιο (28/8) για το πρώτο «παράθυρο» της δεύτερης προκριματικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2023, αλλά και για τη μεγάλη πρόκληση του επερχόμενου Ευρωμπάσκετ σε Μιλάνο και Βερολίνο (1-18/9).

Το πρόγραμμα του τουρνουά

Τετάρτη 17 Αυγούστου

18.00 Τουρκία-Γεωργία

21.00 Ελλάδα-Πολωνία

Πέμπτη 18 Αυγούστου

18.00 Πολωνία-Τουρκία

21.00 Γεωργία-Ελλάδα

Παρασκευή 19 Αυγούστου

18.00 Γεωργία-Πολωνία

21.00 Ελλάδα-Τουρκία

*Όλοι οι αγώνες θα μεταδοθούν από την ΕΡΤ.

Ο Δημήτρης Ιτούδης, οι διεθνείς και όλο το επιτελείο περιμένουν και τη στήριξη του κόσμου, καθώς επιθυμία τους είναι να νιώσουν πως οι Έλληνες βρίσκονται δίπλα τους, ενόψει των επίσημων υποχρεώσεων της ομάδας. Μπορείτε να κλείσετε κι εσείς τη δική σας θέση με ένα «κλικ» ΕΔΩ χωρίς κόπο, από την άνεση του σπιτιού σας.

