Αντετοκούνμπο: «Ο μόνος τρόπος για να κάνεις σπουδαία δουλειά είναι να αγαπάς αυτό που κάνεις»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ανεβάζει στροφές ενόψει EuroBasket και με μήνυμά του στα social media, εξήγησε τον μοναδικό τρόπο για να πετύχει κανείς σπουδαία πράγματα.

Η Εθνική έχει μπροστά της τα δυο φιλικά παιχνίδια με την Ισπανία στις 9 και 11 Αυγούστου σε ΟΑΚΑ και Μαδρίτη, αντίστοιχα ενώ έπεται το τουρνουά «Ακρόπολις» πριν από τα ματς με τη Σερβία και το Βέλγιο για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2023.

Ακολούθως, η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη στρέφεται στο EuroBasket ενώ το όνομα του Γιάννη Αντετοκούνμπο δεσπόζει στην προεπιλογή που δημοσίευσε τις προηγούμενες ημέρες η ΕΟΚ. Ο Greek Freak συνεχίζει τις ατομικές προπονήσεις στο ΟΑΚΑ και με ανάρτησή του στα social media, έστειλε το μήνυμά του:

«Ο μόνος τρόπος για να κάνεις σπουδαία δουλειά είναι να αγαπάς αυτό που κάνεις» ξεκαθάρισε ο Αντετοκούνπο, ο οποίος επιστρέφει στην Εθνική ομάδα έπειτα από το Παγκόσμιο Κύπελλο της Κίνας.

The only way to do great work is love what you do 🏋🏾💪🏾💪🏾 pic.twitter.com/hA4uNp1kpT