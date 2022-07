Δημήτρης Ιτούδης: «Πάντοτε θετικό να ξέρουμε ότι έχουμε τη στήριξη του Πρωθυπουργού»

Ο Δημήτρης Ιτούδης αναφέρεται στην στήριξη του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη προς την Εθνική Ελλάδας, ενόψει EuroBasket, μετά τη συζήτηση που είχαν μαζί με τους Βαγγέλη Λιόλιο και Κώστα Παπανικολάου στο Μέγαρο Μαξίμου.

Τη μεγάλη τιμή να βρίσκεται το πρωί της Τρίτης (26/7) μαζί με τον Πρόεδρο της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιο και τον Κώστα Παπανικολάου, στο Μέγαρο Μαξίμου, εξέφρασε ο Ομοσπονδιακός προπονητής, Δημήτρης Ιτούδης. Οι τρεις φιλοξενήθηκαν από τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, συζητώντας για το προσεχές EuroBasket.

«Είναι μεγάλη τιμή να μας προσκαλεί ο Πρωθυπουργός της χώρας και να συζητάμε μαζί για το μπάσκετ και την Εθνική Ομάδα, μαζί με τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας, Βαγγέλη Λιόλιο και τον Κώστα Παπανικολάου. Είναι πάντοτε θετικό να ξέρουμε ότι έχουμε τη στήριξή του» έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter ο Δημήτρης Ιτούδης.

Λίγο νωρίτερα είχε γίνει γνωστή και η 23άδα των παικτών που θα αποτελέσουν την αποστολή για τα ερχόμενα «παράθυρα» της FIBA και φυσικά του EuroBasket του Σεπτεμβρίου (1-18/9). Άπαντες είναι παρόντες για την Εθνική, με προεξάρχοντα τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, έτοιμοι για το σπουδαίο ραντεβού...

It was a Great honor to be invited by the Prime Minister today and discuss about basketball and the national team together with the president of Hellenic Federation, Mr Liolios and our player Kostas Papanikolaou. Always great to know we have his support. pic.twitter.com/taL1Ylb5nO