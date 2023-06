Η Ελλάδα (1-1) πήρε μία μεγάλη νίκη απέναντι στη Λετονία (1-1) με σκορ 73-65 και έκανε άνω-κάτω τον 1ο όμιλο του EuroBasket. Η Φασούλα είχε 22 πόντους, η Σπανού 20 και η Χριστινάκη 13 πόντους και 12 ριμπάουντ.

Αποστολή στο Τελ Αβίβ: Μιχάλης Γκιουλένογλου

Η Ελλάδα επέστρεψε. Αν είναι για τα καλά, θα φανεί την Κυριακή, αλλά τουλάχιστον μέχρι τότε η Εθνική Γυναικών είναι εδώ. Το βροντοφώναξε στην Τελ Αβίβ Αρένα με όλη της τη δύναμη. Επικράτησε απέναντι στη Λετονία (73-65), η οποία χθες νίκησε την πανίσχυρη Ισπανία.

Και ο 1ος όμιλος του EuroBasket 2023 μόλις έγινε άνω κάτω, με την 1η θέση και τη συμμετοχή στα μπαράζ να ξεκαθαρίζει στους αγώνες της Κυριακής.

Και σε αυτό το ματς η Ελλάδα ξεκίνησε συγκεντρωμένη. Για να μην επαναλάβει τα λάθη του αγώνα με το Μαυροβούνιο. Σε επίθεση (κυρίως) και άμυνα χρειάστηκε μερικές κατοχές για να πάρει μπροστά, αλλά το έκανε ισορρόπησε το ματς.

✈️ @echristinaki21 showing off her range 👀 #EuroBasketWomen x @HellenicBF pic.twitter.com/28PguQ2gg7

Η μπάλα περνούσε με φανερή πρόθεση προς τη Μαριέλλα Φασούλα, η οποία πέτυχε 6 πόντους, με 2/6 προσπάθειες. Και η Άρτεμις Σπανού ήταν ο δεύτερος εκφραστής των επιθέσεων της Ελλάδας (5π., 3 ασίστ). Αλλά το σημαντικότερο για την Ελλάδα ήταν ότι είχε τον έλεγχο των ριμπάουντ στη δική της πλευρά του παρκέ.

Αν έλειπαν μερικές βιαστικές επιλογές στην επίθεση, θα μπορούσε να είναι σε καλύτερη μοίρα από το -4 (17-13).

Το δεύτερο δεκάλεπτο... βασάνισε ξανά την Εθνική. Τουλάχιστον στο ξεκίνημα. Δύο πόντοι στην επίθεση και παθητικό έξι, με δύο τρίποντα από την Στεϊμπέργκα, η οποία απέναντι στην Ισπανία είχε 22 πόντους.

Η Εθνική βρήκε τον τρόπο. Μέσα από την άμυνά της. Και με την Ελεάννα Χριστινάκη να προκύπτει ως τρίτος πόλος στο σκοράρισμα, δίπλα στις Σπανού-Φασούλα. Από το 26-15 η Ελλάδα έκανε ένα επί μέρους 11-2 και πλησίασε στους 2 πόντους, πετυχαίνοντας παράλληλα και το πρώτο τρίποντό της στο ματς (1/5) με τη νέα γκαρντ του Ολυμπιακού.

Η Ελλάδα μπήκε με τον ίδιο ρυθμό και στην 3η. Με τη Χριστινάκη να συνεχίζει να δίνει πόντους και να παίρνει ριμπάουντ (στο ξεκίνημα είχε 11π., 8 ριμπ.). η Ελλάδα όχι μόνο κατάφερε να προσπεράσει για δεύτερη φορά στο ματς (μετά το 2-0), αλλά πήρε και κεφάλι τριών πόντων (40-37).

«Κλειδί» γι' αυτό ο περιορισμός της Στεϊνμπέργκα, η οποία είχε μεν 13 πόντους, αλλά με 3/14 σουτ. Δείγμα της πιεστικής άμυνας της Ελλάδας.

Το τρίποντο της Σπανού έφερε την Εθνική στο +8 (45-37) με το επί μέρους του δεκαλέπτου να διαμορφώνεται σε 13-3!

Και όχι μόνο, αφού η ομάδα του Πρέκα δεν σταμάτησε εκεί. Η άμυνα περιόρισε τις Λετονές σε 2/12 σουτ, η επίθεση έβρισκε τρίποντα (2 έβαλε η Σπανού), ενώ η Φασούλα άρχισε να επιβάλλεται κοντά στο καλάθι.

Το αποτέλεσμα όλων αυτών ήταν το +9 στο τέλος της 3ης περιόδου, η οποία ολοκληρώθηκε με επί μέρους σκορ 24-13!

Στην 4η περίοδο η Λετονία βρήκε αυτό που είχε χάσει, το μακρινό σουτ. Με δύο απανωτά τρίποντα έριξε τη διαφορά στους 5, προτού η Φασούλα την επαναφέρει στους 7 (60-53).

Sirtaki or not. @Arte_15 can dance 💃#EuroBasketWomen x @HellenicBF pic.twitter.com/jaicokxgdF