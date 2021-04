Νοβίτσκι: «Θα είμαι πρεσβευτής στο Eurobasket 2022»

Ο Ντιρκ Νοβίτσκι σταμάτησε το μπάσκετ, αλλά δεν σταμάτησε να ασχολείται... με το μπάσκετ.

Σε αυτό το πλαίσιο ο Γερμανός σούπερσταρ δέχτηκε την πρόσκληση να γίνει πρεσβευτής στο Eurobasket που θα διεξαχθεί τον Σεπτέμβριο του 2022.

Ο Νοβίτσκι σε δηλώσεις του ανέφερε, «Μόλις ρωτήθηκα αν θα ήθελα να είμαι πρεσβευτής του EuroBasket 2022, δέχτηκα αμέσως με μεγάλη χαρά. Όλος ο κόσμος του μπάσκετ θα βλέπει το EuroBasket. Πολλοί αστέρες του ΝΒΑ και της Ευρωπαϊκής ελίτ θα είναι εκεί και θα διαγωνίζονται με τις ομάδες τους. Αυτό, μας υπόσχεται μία εντυπωσιακή ατμόσφαιρα.

Το EuroBasket θα τραβήξει το ενδιαφέρον του κοινού, των media αλλά και των φιλάθλων. Δεκαοχτώ ημέρες τον Σεπτέμβριο του 2022 θα είναι αφιερωμένες στο μπάσκετ».

