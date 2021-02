Προκριματικά EuroBasket: Ο Ντιμιτριέφσκι το... έσταξε πίσω από το κέντρο! (vid)

Η Βόρεια Μακεδονία επικράτησε της Ιταλίας με 87-78, για τα προκριματικά του EuroBasket και ο Νέναντ Ντιμιτριέφσκι της Μπανταλόνα μπορεί να θεωρεί πως το δικό του καλάθι ξεκίνησε την αντεπίθεση της Βόρειας Μακεδονίας. Το σουτ - προσευχή πίσω από το κέντρο, στη λήξη του 3ου δεκαλ;eπτου, έκανε το σκορ 67-65 υπέρ των Βορειομακεδόνων.

Δείτε το απίθανο καλάθι.

Nenad Dimitrijevikj with the #TissotBuzzerBeater from the #EuroBasket Qualifier logo #ThisIsYourTime pic.twitter.com/2dYjZ3bsTl

— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) February 21, 2021