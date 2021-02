Βουλγαρία - Ελλάδα 55-73: Το γκολ-φάουλ της Φασούλα που μας έστειλε στο Eurobasket (vid)

Η Ελλάδα κόντρα στη Βουλγαρία έψαχνε νίκη με 18 πόντους για να πάρει το εισιτήριο στο Eurobasket 2021.

Η εθνική γυναικών βρισκόταν στο +15, αλλά η Μαριέλλα Φασούλα 12'' πριν τη λήξη ευστόχησε σε καλάθι και φάουλ διαμορφώνοντας το τελικό 55-73.

Δείτε το καλάθι της Ελληνίδας σέντερ και τους πανηγυρισμούς που ακολούθησαν.

@FasoulaMariella with the most important of the Qualifiers as she sends @HellenicBF to the #EuroBasketWomen Final Round! pic.twitter.com/GooCPAOfaR

— #EuroBasketWomen (@EuroBasketWomen) February 6, 2021