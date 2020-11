Η ομάδα του Ηλία Ζούρου και του Γιώργου Λιμνιάτη είχε στη διάθεσή της τον Τόκο Σενγκέλια.

Ο σέντερ της ΤΣΣΚΑ Μόσχας βοήθησε την Γεωργία στο ματς με τους Φινλανδούς και ήταν εντυπωσιακός.

Δείτε ένα θεαματικό κάρφωμα και ένα turn around σουτ στο οποίο ευστόχησε.

The Tokomotiv is back @TokoShengelia23 going to work for @_GeoBasketball!#EuroBasket pic.twitter.com/ME3Vkft1Vf

— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) November 28, 2020