Με Ματσιούλις η Λιθουανία στο «παράθυρο» των προκριματικών (pic)

Ο φόργουορντ της ΑΕΚ θα ενισχύσει το συγκρότημα της χώρας του για τα δύο ματς στο «παράθυρο» κόντρα σε Δανία και Βέλγιο στις 27 και 29 του μήνα αντίστοιχα.

Συγκεκριμένα οι γκαρντ της ομάδας θα είναι οι Καλνιέτις, Βασιλιάουσκας, Μαρτσουλιόνις, Ντίμσα και Βαλίνσκα. Φόργουορντ οι Κουζμίνσκας, Ματσιούλις, Γκαϊλιους, Μπέντζιους, Μασιούλις και Μινιότας, ενώ σέντερ οι Μπιρούτις και Εχόντας.

Lithuania NT roster for the upcoming FIBA window games vs Denmark & Belgium (Nov 27-29).

PG: Kalnietis, Vasiliauskas, Augustas Marciulionis

SG: Tomas Dimsa, Valinskas

SF: Kuzminskas, Maciulis, Gailius

PF: Bendzius, Masiulis, Miniotas

C: Birutis, Echodas.

— Donatas Urbonas (@Urbodo) November 18, 2020