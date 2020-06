Ο Κάτας έκανε αγωγή κατά της ομοσπονδίας Ισραήλ και ζητάει 75.000 ευρώ! (pic)

Στα «μαχαίρια» με την ομοσπονδία της χώρας του είναι ο Όντετ Κάτας.

Ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού και νυν προπονητής της Χάποελ Ιερουσαλήμ έκανε αγωγή -η οποία αποτελείται από 119 σελίδες - κατά της ομοσπονδίας μπάσκετ του Ισραήλ, στην οποία ισχυρίζεται ότι τον έθεσαν μονομερώς σε άδεια άνευ αποδοχών, μετά το ξέσπασμα του κορονοϊού στον κόσμο.

Ο Κάτας, που τονίζει ότι συνέχιζε να κάνει κανονικά τη δουλειά του ως προπονητής της εθνικής Ισραήλ, ενώ η ομάδα δεν είχε υποχρεώσεις το διάστημα Φεβρουάριος 2020 - Νοέμβριος 2020, ζητά το ποσό των 290.000 NIS ως αποζημίωση, δηλαδή 74.996,52 ευρώ.

O 45χρονος τεχνικός ήταν βοηθός στην εθνική ομάδα από το 2010 έως το 2013, το 2017 ανέλαβε την εθνική U20, ενώ από την ίδια χρονιά ήταν και στην ανδρική ομάδα.

Israel NT head coach Oded Kattash filed a lawsuit against the Israeli Basketball Association, in which he claims that the association has unilaterally put him on vacation without pay (Furlough). He demands an estimated amount of 80k as compensation@sport5il

— Roi Cohen (@RoiCohen99) June 25, 2020