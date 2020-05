Η Dream Team 2000-20 των Ιταλών έχει Μενεγκίν και Γκαλινάρι (pic)

Η ιταλική Dream Team των Ιταλών, σύμφωνα με τη FIBA περιλαμβάνει δυο εν ενεργεία NBAers, τους Μάρκο Μπελινέλι και Ντανίλο Γκαλινάρι.

Αναλυτικά

PG Τζιανμάρκο Ποτζέκο

SG Μάρκο Μπελινέλι

SF Αντρέα Μενεγκίν

PF Ντανίλο Γκαλινάρι

C Τζιάκομο Γκαλάντα

The @Italbasket Dream Team of 2000-2020! How dangerous would a squad like this be now

PG Gianmarco Pozzecco

SG Marco Belinelli

SF Andrea Meneghin

PF Danilo Gallinari

C Giacomo Galanda#EuroBasket | @Italbasket pic.twitter.com/4H30BX47Uv

— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) May 10, 2020