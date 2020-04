Παναθηναϊκός & Ολυμπιακός αποχαιρέτησαν τον Χούπμαν (pics)

O Χούπμαν, ο οποίος αγωνίστηκε στο παρελθόν στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας, όντας καθηλωμένος σε αναπηρικό καροτσάκι.

Συγκεκριμένα έδινε μάχη με την «αταξία», ασθένεια που προκαλεί νευρολογικά και κινητικά προβλήματα.

«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια για το θάνατο του παλαίμαχου Γερμανού μπασκετμπολίστα, Σάσα Χούπμαν. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει».

«Αντίο Σάσα Χούπμαν… Θα σε θυμόμαστε για πάντα».

Farewell Sascha Hupman. You will always be remembered #RIP#panathinaikos #paobc pic.twitter.com/k70jvaChKi

— Panathinaikos BC (@paobcgr) April 13, 2020