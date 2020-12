Ο Νικ Γιανγκ άφησε το NBA και μετακομίζει στην Κίνα (pic)

Μετά από δύο χρόνια απραξίας ο Νικ Γιανγκ αποδέχτηκε πρόταση να αγωνιστεί στο πρωτάθλημα της Κίνας και στους Zhejiang Lions.

Ο Αμερικανός γκαρντ μετά από 12ετή θητεία στο ΝΒΑ δεν είχε ομάδα από τον Ιανουάριο του 2019, αλλά στην Κίνα αποφάσισαν να του υπενθυμίσουν πως είναι μπασκετμπολίστας.

Στο παρελθόν ο Γιανγκ έχει απασχολήσει αρκετές φορές και το αστυνομικό ρεπορτάζ.

12-year NBA veteran Nick Young is signing a contract in the Chinese Basketball Association with the Zhejiang Lions, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) December 28, 2020