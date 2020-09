Αλλάζει ήπειρο ο Σαλάχ Mέζρι που πέρυσι αγωνίστηκε στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Σύμφωνα με το Sportando, ο Τυνήσιος ετοιμάζει βαλίτσες για Κίνα, αφού έχει συμφωνήσει με τους Beijing Royal Fighters.

Προπονητής του θα είναι ο πρώην NBAer, Στεφόν Μάρμπουρι που έχει... ριζώσει στην ασιατική χώρα.

Salah Mejri is joining Beijing Royal Fighters where he will be coached by Stephon Marbury.

The Tunisian has played with Real Madrid last season

— Emiliano Carchia (@Carchia) September 5, 2020