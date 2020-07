Ο 31χρονος φόργουορντ την φετινή σεζόν βρέθηκε στο κινεζικό πρωτάθλημα με την φανέλα των Guangdong Southern Tigers.

Κι ενώ το πρωτάθλημα έχει επανεκκινήσει και η χώρα προσπαθεί να επανακάμψει, ο πρώην ΝΒΑer βρέθηκε θετικός σε κορονοϊό, όπως ανακοίνωσε η ομάδα του.

Ο ΜαρΣον Μπρουκς δεν έχει συμπτώματα και βρίσκεται σε καραντίνα.

Marshon Brooks has tested positive for covid-19 and is in quarantine, CBA team Guangdong has announced.

The former NBA guard is asymptomatic.

— Emiliano Carchia (@Carchia) July 20, 2020