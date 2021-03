Ο Μπίλαν κατήγγειλε κλοπή στα αποδυτήρια της Σάσαρι στο ματς με τη Νίμπουρκ! (pic)

Με χαρακτηριστική ανάρτηση στα social media έκανε γνωστό το «ριφιφί» στα αποδυτήρια της ομάδας του, εξηγώντας ότι κάποιος είχε ανοίξει όλες τις τσάντες και είχε κλέψει όλα τα χρήματα!

«Εξαιρετική οργάνωση και φιλοξενία εδώ στη Νίμπουρκ της Τσεχίας. Κατά τη διάρκεια του αγώνα για το BCL, κάποιος εισέβαλλε στα αποδυτήριά μας, άνοιξε όλες τις τσάντες και έκλεψε τα χρήματά μας» ανέφερε αρχικά ο Κροάτης σέντερ και συνέχισε:

«Το αστείο της υπόθεσης είναι ότι λόγω της Covid-19 όλα είναι κλειστά στη χώρα και δεν μπορείς να πας πουθενά. Όμως περίπου 60 άτομα ήταν στο γήπεδο και έγινε και αυτό. Καληνύχτα σε όλους!»

Δείτε τις αναρτήσεις του Μπίλαν μετά το τέλος του αγώνα

...everything in this country is closed and you cannot go nowhere, and all together it was maybe 60 people allowed in the gym, and still this sh*t happens... Have a 'good' night!

— Miro Bilan (@M1roB1lan) March 9, 2021