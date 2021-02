ΑΕΚ: Μαθαίνει τους νέους αντιπάλους της στο BCL

Η ΑΕΚ θα μάθει τους επόμενους αντιπάλους της, στην επόμενη φάση του BCL. Φέτος, λόγω της πανδημίας, η φάση των playoffs θα διεξαχθεί με τη μορφή ομίλων, κάτι που σημαίνει ότι η ΑΕΚ θα έχει τουλάχιστον 6 αγώνες στο BCL.

Κάθε νέος όμιλος θα έχει τέσσερις ομάδες, οι οποίες θα έχουν την εξής σύνθεση: δύο ομάδες που τερμάτισαν στην 1η θέση των γκρουπ της κανονικής περιόδου και δύο ομάδες που ήταν στη 2η θέση.

Περιορισμός στη χώρα δεν υπάρχει, παρά μόνο στο ότι οι ομάδες που αναμετρήθηκαν στην κανονική περίοδο δεν θα κληρωθούν και στα playoffs.

Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι η ΑΕΚ δεν θα αντιμετωπίσει ξανά τη Χαποέλ Χολόν. Αλλά όλες οι υπόλοιπες 14 ομάδες είναι πιθανοί αντίπαλοι. Με ένα αστερίσκο. Αν για παράδειγμα κληρωθεί με την Τόφας Μπούρσα (1η στον 2ο όμιλο), τότε αυτόματα δεν θα μπορεί να έχει ως αντίπαλο και την Νίμπουρκ (2η στον 2ο όμιλο).

