Σαραγόσα: Ο Ένις χάρισε τη νίκη με τρίποντο στο μηδέν (vid)

Μπορεί στην ισπανική Λίγκα να ηττήθηκε ο Αργεντινός προπονητής στο ντεμπούτο, ωστόσο στο BCL ο Ερνάντεζ πανηγύρισε χάρη στον Ντίλαν Ένις.

Με το σκορ ισόπαλο στους 75 πόντους ο Αμερικανός γκαρντ της Σαραγόσα σούταρε από τα 8 περίπου μέτρα και ευστόχησε ταυτόχρονα με το άκουσμα της κόρνας της λήξης.

Δείτε τη φάση...

Somebody call Paul George, ask if that's a bad shot please @canadiankidDJE wins it with 0.9 to play! #BasketballCL I @CasademontZGZ pic.twitter.com/FVTaveqcWf

— Basketball Champions League (@BasketballCL) November 11, 2020