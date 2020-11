Ο γκαρντ του Παναθηναϊκού ΟΠΑΠ έδωσε το «παρών» στο κλειστό του ΟΑΚΑ προκειμένου να συναντήσει τους -μέχρι πρότινος- συμπαίκτες του στη Χάποελ Χολόν.

Όπως είναι γνωστό η ισραηλινή ομάδα βρίσκεται στην Αθήνα για το παιχνίδι με την ΑΕΚ και ο Μάρκους Φόστερ φρόντισε να δει παλιούς του γνώριμους.

Δείτε την σχετική ανάρτηση της Χολόν η οποία ανάφερε για τον Φόστερ: «Μια φορά τίγρης, πάντα τίγρης. Σε ευχαριστούμε για την επίσκεψη».

Once a tiger, always a tiger. Happy to see you. Thanks for the visit @Swaggy2_ pic.twitter.com/DEyj56y8yJ

— Hapoel Holon (@HapoelHolonBC) November 4, 2020