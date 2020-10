Αναβλήθηκε το Μπούργος - Μπρίντιζι (pic)

Η Μπούργος έχει τουλάχιστον τρία μέλη θετικά στον Covid και η ομάδα βρίσκεται στην απομόνωση.

Το BCL για αυτό τον λόγο ανέβαλλε την αναμέτρηση με αντίπαλο την ιταλική Μπρίντιζι η οποία ήταν προγραμματισμένη για την ερχόμενη αγωνιστική.

The game @SanPabloBurgos vs @HappycasaNBB scheduled for October 28 has been postponed, following the Return to Play Protocol established by the #BasketballCL and will be rescheduled on the first available Game Day. pic.twitter.com/urtT9WP0GR

— Basketball Champions League (@BasketballCL) October 23, 2020