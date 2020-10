BCL: Στο Μουσείο της FIBA η πρωταθλήτρια Μπούργος (pic)

Η Μπούργος επιβλήθηκε της ΑΕΚ και κατέκτησε το Basketball Champions League στη διοργάνωση που διεξήχθη στο ΟΑΚΑ, δίνοντας συνέχεια στις επιτυχίες των ισπανικών ομάδων.

Οι κάτοικοι της πόλης στον ισπανικό βορρά βγήκαν στους δρόμους για να πανηγυρίσουν την τεράστια επιτυχία και ο πρόεδρος της ισπανικής ομοσπονδίας, Χόρχε Γκαρμπαχόσα στάθηκε στην κυριαρχία των ομάδων της Liga Endesa.

Στο μεταξύ, το Μουσείο της FIBA φιλοξενεί από σήμερα (7/10) την υπογεγραμμένη φανέλα, την μπάλα και τα αναμνηστικά της Μπούργος, ευχαριστώντας την Παγκόσμια Ομοσπονδία για τη δουλειά που έκανε ώστε το Final Eight να πραγματοποιηθεί υπό τις καλύτερες δυνατές συνθήκες.

Desde hoy, cada visitante del museo @FIBA verá el escudo y las firmas de este equipo. Es un honor ser historia del baloncesto internacional.

Thanks for everything, @BasketballCL and congrats for all the work you have done in this tremendous Final Eight. pic.twitter.com/U9SmPySPI8

— Hereda San Pablo Burgos (@SanPabloBurgos) October 6, 2020