ΜακΚόλουμ για Λάνγκφορντ: «Δεν γερνάει με τίποτα»! (pic)

Ο Κιθ Λάνγκφορντ βοήθησε σημαντικά την ΑΕΚ να πάρει την πρόκριση στον τελικό του Basketball Champions League με 18 πόντους, ενώ πριν την αναμέτρηση με την Σαραγόσα, κράτησε στα χέρια του το βραβείο του MVP της σεζόν στην διοργάνωση.

Στα 37 του χρόνια, ο Αμερικανός γκαρντ συνεχίζει να «μαγεύει» και ο Έρικ ΜακΚόλουμ τον αποθέωσε στο twitter.

«Αυτός ο τύπος δεν γερνάει! Μια κινούμενη καλαθομηχανή! Τεράστια καριέρα και δεν στέκομαι στα χρήματα. Ο ορισμός της μακροβιότητας και της συνέπειας, βάζει καλάθια όποτε θέλει. Κρατάμε σημειώσεις».

Sheesh, that man don’t age! A walking bucket! Hell of a career, and I’m not just about the bread. He is the definition of longevity and consistently being able to get a bucket when he want. We taking notes OG. Congrats https://t.co/e8fIBnnhQY

