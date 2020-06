Η Χάποελ Ιερουσαλήμ απέρριψε το EuroCup (pics)

Όπως είπε σχετικά ο τζένεραλ μάνατζερ της Χάποελ, Γκάι Χάρελ, η ομάδα νιώθει καλά στο Basketball Champions League και δεν θέλησε να αλλάξει ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Μάλιστα, φάνηκε να κρατά... μανιάτικο την πρόσφατη δήλωση του Τζόρντι Μπερτομέου, που είπε: «Έχουμε δει περιπτώσεις στο παρελθόν που ομάδες πήραν αυτή την απόφαση (να πάνε στο BCL) και δεν έχουν βελτιωθεί σημαντικά, όπως η Χάποελ Ιερουσαλήμ και η Μπάμπεργκ. Η απόφαση αυτή δεν ήταν επιτυχημένη για τις ομάδες», καθώς αποκρίθηκε: «Υποθέτω ότι το EuroCup είναι σε δύσκολη θέση, επειδή πριν από 10 ημέρες μας προσκάλεσε πίσω στη διοργάνωση».

Αυτή, πάντως, είναι μία ερώτηση που κάνει το EuroCup προς όλες τις ομάδες κάθε χρόνο. Υπενθυμίζεται ότι η ίδια πρόταση έγινε και στην ΑΕΚ, αλλά έδωσε επίσης αρνητική απάντηση.

The EuroCup called Hapoel Jerusalem ten days ago to ask if they would come back to the competition, but are content with the BCL said GM/CEO Guy Harel.

