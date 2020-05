«Το BCL προσπαθεί να πάρει και την Γαλατάσαραϊ» (pic)

Όπως αναφέρει το «Sportando», η ευρωπαϊκή διοργάνωση της FIBA κάνει προσπάθειες να πείσει την Γαλατάσαραϊ να αφήσει το EuroCup και να ενταχθεί σε εκείνη.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται, η τουρκική ομάδα θέλει να μείνει στο EuroCup, αλλά το BCL έχει κάνει πρόταση για πολυετή συμφωνία.

Ήδη το BCL ανακοίνωσε επίσημα την συμμετοχή των Ρίτας Βίλνιους, Μπιλμπάο και Νταρουσάφακα στην διοργάνωση της επόμενης σεζόν και σε αυτό σημαντικό ρόλο έχουν παίξει και οι νέοι αμερικανοί επενδυτές που μπήκα στο θεσμό.

— Emiliano Carchia (@Carchia) May 19, 2020