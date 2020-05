Γκραντ - ΑΕΚ: Ο κορυφαίος ριμπάουντερ στην ιστορία του BCL! (pic & vid)

Το BCL δημοσίευσε τη λίστα με τους κορυφαίους ριμπάουντερ στην ιστορία της διοργάνωσης.

Στην 1η θέση βρίσκεται ο Γκραντ της ΑΕΚ με 296, ενώ ακολουθούν οι Αμπρομάιτις και Βίντμαρ.

Στην 10αδα συναντάμε και έναν πρώην κιτρινόμαυρο, τον Χάουαρντ Σαντ Ρος.

Jerai Grant is the #BasketballCL All-Time best rebounder! pic.twitter.com/jLsfZ4PQq8

— Basketball Champions League (@BasketballCL) May 8, 2020