Οι παίκτες της Μπάμπεργκ είπαν «ναι» στην περικοπή, εκτός από τον αρχηγό

Σε ειδική τηλεδιάσκεψη μεταξύ των μελών της Μπάμπεργκ αποφασίστηκε από κοινού να γίνει περικοπή των μισθών που φτάνει μέχρι και το 50%!

Ο μοναδικός που αρνήθηκε και είπε «όχι» στο «ψαλίδι» ήταν ο αρχηγός της ομάδας Ελίας Χάρις, με τον πρόεδρος του ΔΣ, Μίχαελ Στόστσεκ να λέει: «Είμαι πολύ απογοητευμένος που ο αρχηγός της ομάδας μας δεν εκπληρώνει το ρόλο του ως πρότυπο δίνοντας πρώτος το παράδειγμα. Ήταν εκείνος που αρνήθηκε τη συμφωνία για μείωση των μισθών».

Brose Bamberg to reduce salaries.



In a joint session with supervisory board chairman Michael Stoschek, CEO Arne Dirks, coaches and players, they agreed to reduce their salaries by 50 percent.https://t.co/pFAdpOGrJb#easyCreditBBL

— Robert Heusel (@RobertHeusel) April 8, 2020