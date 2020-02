Λάνγκφορντ: Υποψήφιος ΜVP στο BCL (vid)

Κορυφώνεται η μάχη για το βραβείο του MVP στο ΒCL.

Oι διοργανωτές έφτιαξαν αφιέρωμα για τους 10 επικρατέστερους υποψηφιούς και μεταξύ αυτών είναι ο Κιθ Λάνγκφορντ.

Ο ηγέτης της ΑΕΚ είναι στο Νο.4 της λίστας, με τους διοργανωτές να τονίζουν πως έχει οτι χρειάζεται για να βγει MVP. Φέτος μετρά 19 πόντους, 2.9 ριμπάουντ και 2.9 ασίστ στη διοργάνωση.

19.0PPG & 2.9APG: @AEKBCgr 's @Keith_Langford does not age! He's in the #BasketballCL MVP race! pic.twitter.com/vrON78jWO2

Αναλυτικά η 10άδα που θα παλέψει για το βραβείο

Ντέιβιντ Χόλστον (Ντιζόν)

Μπράντον Μπράουν (Νίζνι)

Κάιλ Ουίλτζερ (Τουρκ Τέλεκομ)

Γκιόργκι Σερμαντίνι (Τενερίφη)

Χρούμπαν (Νίμπουργκ)

Εμάνουελ Τέρι (Μπαντίρμα)

Κιθ Λάνγκφορντ (ΑΕΚ)

Ντάισον Πιέρ (Σάσαρι)

Μαρσελίνιο Χουέρτας (Τενερίφη)

ΤαΣόν Τόμας (Χάποελ Ιερουσαλή)

The race for the #BasketballCL MVP of the Season, fourth checkpoint! Who is your MVP so far?

https://t.co/2XBQaBDW4F pic.twitter.com/fONKEpGQ4r

Basketball Champions League (@BasketballCL) February 27, 2020