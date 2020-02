«Κληρώνει» για ΑΕΚ και Περιστέρι στο BCL

Η κυπελλούχος Ελλάδας θα μπει στο γκρουπ των ισχυρών από τη στιγμή που τερμάτισε στην δεύτερη θέση του ομίλου της, ενώ αντίθετα, το έργο του Περιστερίου winmasters θα είναι πολύ πιο δύσκολο καθώς θα έχει το μειονέκτημα της έδρας ως τέταρτο στον όμιλό του.

Συγκεκριμένα οι πιθανοί αντίπαλοι της ΑΕΚ θα είνα ι: Η Οστάνδη (Βέλγιο), η Νίζνι (Ρωσία) και η Βόννη (Γερμανία).

Αντίστοιχα οι πιθανοί αντίπαλοι του Περιστερίου winmasters θα είναι: Η Τουρκ Τέλεκομ (Τουρκία), η Χάποελ Ιερουσαλήμ (Ισραήλ) και η Σαραγόσα (Ισπανία).

Η πρόκριση για τα προημιτελικά θα κριθεί σε σειρά αγώνων best of three και νικήτρια θα είναι η ομάδα που συμπληρώσει πρώτη δύο νίκες. Η ΑΕΚ θα ξεκινήσει τα ματς από το ΟΑΚΑ ώστε σε περίπτωση που χρειαστεί και τρίτο παιχνίδι, να επιστρέψει η σειρά στην Αθήνα. Αντίθετα, το Περιστέρι winmasters θα δώσει το πρώτο ματς εκτός έδρας με στόχο ένα μεγάλο «διπλό» ενόψει του β' αγώνα στο «Ανδρέας Παπανδρέου». Εάν και εφόσον χρειαστεί τρίτο ματς, η ομάδα των δυτικών προαστίων θα αναγκαστεί να το δώσει μακριά από την έδρα του.