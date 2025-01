Η ΑΕΚ ήταν εντυπωσιακή κόντρα στον Προμηθέα και το Gazzetta γράφει για την εγγύηση Σάκοτα, την νοοτροπία του Νετζήπογλου και την κομβική άνοδο των Χέιλ-Γκρέι.

Την επιθετική ποιότητα της έδειξε κόντρα στον Προμηθέα η ΑΕΚ και τον... διέλυσε με το εντυπωσιακό 97-76. Έτσι σχεδόν κλείδωσε και το προβάδισμα της έναντι των Πατρινών σε περίπτωση ισοβαθμίας.

Η Ένωση έκανε το πρώτο βήμα από αυτά που απαιτούνται για να βρεθεί στην επόμενη φάση και χάρισε όμορφες στιγμές στον κόσμο της το βράδυ της Τετάρτης στη Sunel Arena.

Το Gazzetta γράφει για τη δουλειά του Σάκοτα που φαίνεται στο παρκέ, τον μαχητή Όμηρο Νετζήπογλου και την καθοριστική άνοδο των Χάντερ Χέιλ και Ραϊκούαν Γκρέι.

Ο Σέρβος πολύπειρος κόουτς αποτελεί έναν εκ των πιο πετυχημένων τεχνικών στην ιστορία της Ένωσης. Μιλάμε για τον άνθρωπο που ξέρει καλύτερα από τον οποιονδήποτε τον οργανισμό.

Ο Σάκοτα είναι ο άνθρωπος των τίτλων για την ΑΕΚ. Με κούπα σχεδόν σε όλες τις θητείες του στην Ένωση. Έχει το know how για να οδηγεί τη Βασίλισσα στη Γη της Επαγγελίας.

To 2002 πήρε ένα παλικαρίσιο πρωτάθλημα για την Ένωση, κάνοντας με τους παίκτες του μια μυθική ανατροπή (από 0-2 σε 3-2 κόντρα στον Ολυμπιακό). Το 2018 υπέγραψε την κατάκτηση του BCL αλλά και του Κυπέλλου Ελλάδος. Εκεί απέκλεισε τον Παναθηναϊκό στον ημιτελικό και υπέταξε και τον Ολυμπιακό στον τελικό.

Δουλεύει σκληρά και μεθοδικά για να παρουσιάσει η ομάδα το καλύτερο πρόσωπο και την φετινή σεζόν και η αλήθεια είναι πως η Ένωση σε αρκετά ματς κάνει πολύ όμορφα πράγματα στην επίθεση και παίζει ένα σύγχρονο fun to watch μπάσκετ που τραβά τον κόσμο της. Άλλωστε στη συμβολή του Σάλε και του επιτελείου του στάθηκε και ο Νετζήπογλου στην συνέντευξη που παραχώρησε στο Gazzetta.

Ο Νετζήπογλου είναι ένα παιδί που δίνει ότι έχει πάνω στο παρκέ. Αφήνει όλη του την ενέργεια και προσπαθεί να κάνει τα πάντα για να βοηθήσει την ομάδα του και τους συμπαίκτες του. Πολλές φορές η συνεισφορά του δεν αποτυπώνεται με τον καλύτερο τρόπο με αριθμούς. Πάντως κόντρα στον Προμηθέα έγινε αυτό και με τους 19 πόντους που πέτυχε, έκανε την κορυφαία φετινη του εμφάνιση στον τομέα του σκοραρίσματος.

Ο Όμηρος απολαμβάνει τα ματς στη Sunel Arena, λατρεύει να βάζει στην... εξίσωση τον κόσμο μετά από τα καλάθια του και όπως είπε και στο Gazzetta... βγάζει συναισθήματα. Τον παρασύρει η ατμόσφαιρα και προσπαθεί να ευχαριστήσει με τον τρόπο του το κοινό που έρχεται στο γήπεδο για να στηρίξει τους παίκτες του Σάκοτα.

Ο Έλληνας διεθνής αποτελεί σημαντικό... γρανάζι στη μηχανή του Σάλε και μέλος της βασικής πεντάδας του Σέρβου τεχνικού. Παλεύει για την κάθε μπάλα, την κάθε κατοχή και είναι το τρανό παράδειγμα του μαχητή για την Ένωση. Σημαντικό στοιχείο για κάθε ομάδα.

Ένας παίκτης που θα κάνει και το trash talking όπως έγινε μετά την εντυπωσιακή τάπα του, όμως σε κάθε περίπτωση θα επιδείξει σωστή συμπεριφορά στο ματς προς όλους. Όπως έγινε και μετά από ένα γκολ-φάουλ όπου έπεσε πάνω σε φωτογράφο και πήγε αμέσως να τον σηκώσει και να τον ρωτήσει αν είναι καλά. Επίσης βοήθησε και τα παιδάκια που μπαίνουν όποτε χρειάζεται για να καθαρίζουν το παρκέ σε μια μίνι διακοπή για να καθαριστεί ένα σημείο του γηπέδου.

Χάντερ Χέιλ και Ραϊκουάν Γκρέι αποκτήθηκαν από την Ένωση για να κάνουν τη διαφορά σε περιφέρεια και ρακέτα αντίστοιχα. Έχοντας φτάσει πλέον στα τέλη Γενάρη και σε ένα κομβικό σημείο μέσα στη σεζόν, οι άνθρωποι της Βασίλισσας μπορούν να αισθάνονται δικαιωμένοι για την επιλογή τους.

