Δείτε πως διαμορφώνεται πλέον η βαθμολογική κατάταξη στον όμιλο του BCL μετά την ήττα της ΑΕΚ από τη Ραμάτ Γκαν και τη νίκη της Βόννης επί της Ρίγα.

Στα ματς της 5ης αγωνιστικής της φάσης των ομίλων του BCL και πιο συγκεκριμένα, στα παιχνίδια του πέμπτου ομίλου, η ΑΕΚ αντιμετώπισε στην Τσεχία τη Ραμάτ Γκαν, από την οποία και ηττήθηκε με 95-84. Η Βόννη κατάφερε να επικρατήσει της Ρίγα με 78-75 και έτσι πάτησε στην πρώτη θέση.

Αφού η Βόννη επικράτησε της Ρίγα, τότε η Ένωση θα χρειαστεί νίκη με τουλάχιστον 20 πόντους για να πάρει την πρώτη θέση. Σε περίπτωση όπου η ΑΕΚ χάσει από τη Βόννη την τελευταία αγωνιστική και παράλληλα η Ραμάτ Γκαν επικρατήσει της Ρίγα, τότε οι «κιτρινόμαυροι» θα πέσουν στην τρίτη θέση. Υπενθυμίζουμε ότι η πρώτη θέση δίνει απευθείας πρόκριση στη φάση των 16 ενώ οι δεύτερες και τρίτες ομάδες θα παίξουν play in (best of three).

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής

Ραμάτ Γκαν - ΑΕΚ 95-84

Βόννη - Ρίγα 78-75

Το πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής (17/12)

ΑΕΚ - Βόννη 19:30

Ρίγα - Ραμάτ Γκαν 19:30

Η κατάταξη του ομίλου