Ο Κάζις Μακσβίτις φαίνεται πως βρίσκεται κοντά στο να αναλάβει τον πάγκο της Μανίσα, η οποία βρίσκεται στον όμιλο του Περιστερίου στο BCL.

Σύμφωνα με τα όσα μεταφέρει το BasketNews, ο πρώην τεχνικός της Ζάλγκιρις Κάουνας και της εθνικής Λιθουανίας, Κάζις Μακσβίτις βρίσκεται πολύ κοντά στη συμφωνία με τη Μανίσα.

Ο 47χρονος Λιθουανός τεχνικός αναμένεται να υπογράψει μέσα στις επόμενες ημέρες συμβόλαιο με την ομάδα από την Τουρκία, η οποία βρίσκεται στον ίδιο όμιλο με το Περιστέρι στο BCL. Μάλιστα, ο σύλλογος από τη γειτονική χώρα είναι στην πρώτη θέση του group με ρεκόρ 3-1.

Ο ίδιος βρισκόταν στη Ζάλγκιρις μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2023 ενώ είχε και τα ηνία της εθνικής του ομάδας από το 2021 μέχρι και το 2024.

More on @BasketNews_com about Kazys Maksvytis, who recently was on the EuroLeague and EuroCup teams' radar, heading to Manisa:https://t.co/w6OzHrJOHa