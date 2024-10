O Xάντερ Χέιλ έχει εντυπωσιαστεί από την ατμόσφαιρα που δημιουργούν οι φίλαθλοι της AEK στην Οpap Arena και ζήτησε ανάλογη και στη Sunel Arena.

Εξαιρετική ήταν η πρεμιέρα της ΑΕΚ στο BCL, αφού η ομάδα του Σάκοτα κατάφερε να μπει με το... δεξί στο πρώτο επίσημα ματς στην Sunel Arena και με τη βοήθεια των φιλάθλων της, να φτάσει στη νίκη κόντρα στη Ραμάτ Γκαν.

Ο... bomber Χάντερ Χέιλ ήταν ένας εκ των πρωταγωνιστών της Βασίλισσας και τελείωσε το ματς με 16 πόντους, 4 ριμπάουντ και 4/8 τρίποντα. Μάλιστα μετά το τέλος της αναμέτρησης μίλησε στο Gazzetta και στάθηκε μεταξύ άλλων και στον κόσμο της Ένωσης.

«Τους θέλουμε κοντά μας. Φέτος είναι η πρώτη φορά που είμαι μέλος της ΑΕΚ. Πρώτη φορά που είμαι σε ομάδα με τόσο μεγάλο fan base. Οι φίλαθλοι μας φώναζαν σε όλο το ματς, ήταν δίπλα μας. Ήταν πολύ σημαντικο. Θα τους χρειαστούμε και στο πρωτάθλημα, αλλά και στη συνέχεια του BCL για να προχωρήσουμε αρκετά στη διοργάνωση. Το γήπεδο είναι αρκετά μεγάλο, αλλά εκτιμώ την υποστήριξη των οπαδών μας. Θέλω να δω το γήπεδο γεμάτο. Η ΑΕΚ έχει σπουδαία ιστορία», είπε.

Φαίνεται πως ο γκαρντ της ΑΕΚ έχει... μελετήσει καλά και την ατμόσφαιρα που δημιουργούν οι φίλαθλοι της Ένωσης στην Opap Arena για χάρη της ποδοσφαιρικής ομάδας. Μάλιστα ζήτησε ανάλογη ατμόσφαιρα και στο μπάσκετ, ανεβάζοντας μια φωτογραφία ενός χρήστη του twitter από το ντέρμπι κόντρα στον Παναθηναϊκό, το οποίο η ΑΕΚ πήρε με 2-0 χάρη στα γκολ των Πιερό και Άμραμπατ.

Σε σύνολο 43 αγώνων ο Δικέφαλος στην Opap Arena μετράει στις εγχώριες διοργανώσεις 34 νίκες, έχει οκτώ ισοπαλίες και μόλις μία ήττα!

need this at our games 😭 https://t.co/Y62k9mwKpA