Το Περιστέρι ξεκίνησε το «ταξίδι» του στο BCL από το Βελιγράδι, γνωρίζοντας την ήττα από την τοπική FMP Ζελέζνικ με σκορ 70-58, αντιμετωπίζοντας πολλά προβλήματα στην επίθεση του καθ΄όλη τη διάρκεια του ματς.

Το Περιστέρι του Γιώργου Λιμνιάτη συνάντησε... τοίχο στο Βελιγράδι, καθώς δεν κατάφερε να βρει απαντήσεις στην άμυνα της FMP Ζελέζνικ, με αποτέλεσμα να γνωρίσει την ήττα με σκορ 70-58, στη πρεμιέρα της ομάδας της Δυτικής Αττικής στο BCL.

Πέραν κάποιων εκλάμψεων σε διάσπαρτα σημεία του αγώνα, το Περιστέρι έδειξε να χρειάζεται ακόμα αρκετό χρόνο προκειμένου να παρουσιάσει μια πιο κολακευτική και αποτελεσματική εικόνα σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Στους «διασωθέντες» για το Περιστέρι ήταν ο Σι Τζέι Χάρις ο οποίος πέτυχε 21 πόντους. Για τους γηπεδούχους ξεχώρισε ο Βόισλαβ Στογιάνοβιτς που σημείωσε 15 πόντους αντίστοιχα.

Το Περιστέρι ξεκίνησε χωρίς «παλμό» την αναμέτρηση, σε ένα παιχνίδι που γενικότερα δεν διεκδίκησε «δάφνες ποιότητας». Στο σχεδόν άδειο γήπεδο του Βελιγραδίου, οι παίκτες του Γιώργου Λιμνιάτη δεν κατάφεραν να βρουν λύσεις για το αντίπαλο καλάθι, κάτι που μαρτυρά και το 0/9 τρίποντα με το οποίο ξεκίνησε το ματς η ομάδα των Δυτικών προαστίων.

Το πρώτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με σκορ 18-14 υπέρ της FMP, με την συνέχεια να είναι σχεδόν «εφιαλτική» για τους φιλοξενούμενους. Στο δεύτερο δεκάλεπτο η επιθετική δυστοκία συνεχίστηκε για το Περιστέρι παρά τις παρεμβάσεις του Γιώργου Λιμνιάτη από τον πάγκο, με το ποσοστό του τριπόντου να κατρακυλά κάτω από το 8% (1/13). Η συνολική εικόνα έδειξε να στερείται φαντασίας, τη στιγμή που ούτε οι γηπεδούχοι παρέδιδαν μπασκετικά σεμινάρια.

New look @peristeribc, same old playbook from last season because why not 🤷‍♂️#BasketballCL pic.twitter.com/fdbmho0WeW