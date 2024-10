Ο Κολοσσός Ρόδου πάλεψε για ένα δεκάλεπτο, αλλά δεν τα κατάφερε στην ιστορική πρώτη του συμμετοχή στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, καθώς γνώρισε την εκτός έδρας ήττα από την Σεντ Κεντέν με σκορ 84-54.

Μπορεί να πήρε την πρώτη γεύση ενός ευρωπαϊκού αγώνα, όμως δεν κατάφερε να πάρει και τη νίκη ο Κολοσσός Ρόδου, καθώς γνώρισε την ήττα από την Σεντ Κεντέν στη Γαλλία με σκορ 84-54 και ξεκίνησε με το «αριστερό» την πρώτη εκτός των συνόρων «περιπέτεια» της ιστορίας του.

Στη πρεμιέρα του BCL, η ομάδα του Γιώργου Σιγάλα τα βρήκε «σκούρα» απέναντι στην εξαιρετικά γρήγορη επίθεση των Γάλλων και παρά το ανταγωνιστικό ξεκίνημα, «παραδόθηκε» στον ρυθμό που επέβαλλαν οι γηπεδούχοι.

Για τους Ροδίτες θετικός ήταν ο Παούλιους Ντανουσεβίτσιους καθώς ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 15 πόντους. Για τους γηπεδούχους, σε εξαιρετικό βράδυ βρέθηκε ο Νόλαν Τραορέ που πέτυχε 27 πόντους αντίστοιχα.

Η Σεντ Κεντέν ξεκίνησε καλύτερα την αναμέτρηση στην κατάμεστη έδρας της, κάνοντας το 12-8 μετά από σχεδόν επτά λεπτά αγώνα. Με ένα τρίποντο όμως από τον Ανδρέα Πετρόπουλου ανακόπηκε το σερί των γηπεδούχων, αλλάζοντας προσωρινά το μομέντουμ του ματς. Με 9 διαδοχικούς πόντους, οι φιλοξενούμενοι μετέτρεψαν το 12-8 σε 17-12 μέσα σε περίπου 3 λεπτά, με αποτέλεσμα ο Κολοσσός να πάει στη διακοπή μετά τη πρώτη περίοδο με το προβάδισμα υπέρ του.

Στην αρχή του δεύτερου δεκαλέπτου η ομάδα της Ρόδου πέτυχε ένα ακόμα καλάθι, φτάνοντας τη διαφορά στην ανώτερη τιμή της (19-12). Όμως από εκείνη τη στιγμή και μετά άλλαξε η ιστορία της αναμέτρησης. Αρχικά η γαλλική ομάδα «έτρεξε» ένα 9-0 και ανέκτησε το προβάδισμα (21-19) με συνεχόμενα τρίποντα από τον Έντο Γκουντού Σινά. Ακολούθησε ένας επιθετικός μονόλογος για τους γηπεδούχους, οι οποίοι είδαν τον 18χρονο Νολάν Τραορέ να τελειώνει το πρώτο ημίχρονο με 14 πόντους σε 15 λεπτά συμμετοχής.

Best Young Player nominee? @SQBB_Officiel's Nolan Traore's got 18 years, 15 minutes and 14 points in his first #BasketballCL start 😮‍💨 pic.twitter.com/Ddemlcguaf