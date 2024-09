Τρίτος καλύτερος παίκτης στο BCL θεωρείται ο Χάντερ Χέιλ, σύμφωνα με το Power Ranking της διοργάνωσης.

Ο Χάντερ Χέιλ αποτελεί έναν παίκτη που κατέθεσε τα διαπιστευτήριά του με τη φανέλα του Προμηθέα Πάτρας στο BCL. Και η ίδια η διοργάνωση περιμένει να κάνει εξίσου εντυπωσιακά πράγματα τη φετινή σεζόν με την ΑΕΚ.

Στο Power Ranking των παικτών που έφτιαξε το BCL, ο Χέιλ έχει τοποθετηθεί στη θέση Νο3. Μάλιστα, όπως γράφει και η δημοσίευση που συνοδεύει τα πεπραγμένα του με αρκετή δόση χιούμορ, «έρχονται καταιγίδες σε όλη την Ευρώπη».

Η... καταιγίδα Χέιλ, λοιπόν, έρχεται την προσεχή σεζόν, με τον Αμερικανό να έχει γράψει στο κοντέρ του 17.6 πόντους και 47% στο τρίποντο, μαζί με 3.3 ασίστ την περασμένη σεζόν σε 14 παιχνίδια στη διοργάνωση.

Weather forecast for this fall: Hale storms all over Europe ⛈️ Hunter Hale is #𝟑 in our 𝙋𝙡𝙖𝙮𝙚𝙧 𝙋𝙤𝙬𝙚𝙧 𝙍𝙖𝙣𝙠𝙞𝙣𝙜𝙨! #BasketballCL pic.twitter.com/gF0NBSXWqb