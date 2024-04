Περιστέρι: Τα εισιτήρια για το Final Four του BCL

Η ΚΑΕ Περιστέρι Bwin ενημέρωσε τον κόσμο της για τα εισιτήρια του Final Four του BCL, πρώτο στην ιστορία της ομάδας.

To Περιστέρι Βwin πέτυχε ιστορική πρόκριση στο Final Four του BCL κόντρα στη Βόννη και η ΚΑΕ ενημέρωσε τον κόσμο της για τα εισιτήρια των αγώνων του Final Four που θα γίνει 26-28 Απρίλη. Τα απλά εισιτήρια κοστίζουν 58 ευρώ και είναι διαθέσιμα μέχρι τη Δευτέρα (22/4) στις 19:00

Aναλυτικά όσα αναφέρει το Περιστέρι Bwin

Στη διάθεση των φίλων του Περιστερίου bwin βρίσκονται τα εισιτήρια των αγώνων του Final-4 του #BasketballCL που θα διεξαχθεί στις 26-28 Απριλίου στην Stark Arena του Βελιγραδίου.

Υπάρχουν τρεις κατηγορίες εισιτηρίων, τα οποία αφορούν και τις δυο ημέρες της διοργάνωσης.

Τα απλά εισιτήρια κοστίζουν 58 ευρώ και είναι διαθέσιμα μέχρι τη Δευτέρα (22/4) στις 19:00, καθώς στη συνέχεια οι συγκεκριμένες θέσεις του γηπέδου θα είναι διαθέσιμες προς όλους.

https://www.ddtickets.rs/EN/Peristeri-Bwin/111/

Ακολουθούν τα εισιτήρια Category A (85 ευρώ) και τα VIP (110 ευρώ).

https://www.ddtickets.rs/EN/Final-Four/109/