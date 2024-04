BCL: Την Παρασκευή 12/4 κυκλοφορούν τα εισιτήρια για το Final Four

Γνωστή έγινε η ημέρα που θα κυκλοφορήσουν τα εισιτήρια για το Final Four του BCL.

Το Final Four του BCL θα φιλοξενηθεί στο Βελιγράδι και εκεί έχουν ήδη κλείσει θέση Μούρθια και Μάλαγα, ενώ το Περιστέρι μάχεται με τη Βόννη και η Τόφας με την Τενερίφη.

Οι διοργανωτές έκαναν γνωστό πως την Παρασκευή 12 Απριλίου στις 15:00 ώρα Ελλάδας θα τεθούν σε κυκλοφορία τα εισιτήρια για το Final Four του Basketball Champions League που θα γίνει από τις 26-28 Aπρίλη στη Stark Arena.

Τα ημερήσια πακέτα ξεκινούν από 20 ευρώ όπως πληροφόρησαν τον κόσμο οι διοργανωτές.

🎫🚨 𝐒𝐚𝐯𝐞 𝐭𝐡𝐞 𝐝𝐚𝐭𝐞: #BasketballCL Final Four tickets will be available go on sale to the general public 𝐚𝐭 𝟏𝟒:𝟎𝟎 𝐂𝐄𝐓 𝐭𝐡𝐢𝐬 𝐅𝐫𝐢𝐝𝐚𝐲, 𝐀𝐩𝐫𝐢𝐥 𝟏𝟐! Check the website for all info on the #RoadtoBelgrade 📰👇