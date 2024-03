Η κορυφαία πεντάδα του μήνα στο BCL περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, τον Ράγκλαντ και τον Ετσενίκε.

Η δράση του Μαρτίου στο Basketball Champions League ολοκληρώθηκε, με τις πολύ κρίσιμες αναμετρήσεις της φάσης των «16» να θέτουν τις βάσεις για τη συνέχεια της διοργάνωσης προς το Final 4 του Βελιγραδίου.

Στην κορυφαία πεντάδα του μήνα, το BCL περιελάμβανε διπλή ελληνική εκπροσώπηση. Πιο συγκεκριμένα, ο Τζο Ράγκλαντ του Περιστερίου bwin και ο Χάιμε Ετσενίκε του Προμηθέα βρήκαν μία θέση στους καλύτερους παίκτες.

Ο γκαρντ της ομάδας των δυτικών προαστίων μπόρεσε να βάλει συνολικά 50 πόντους σε διάστημα τριών παιχνιδιών (κατά μέσο όρο 16,7 πόντοι ανά αγώνα με 11 ασίστ) ενώ ο σέντερ του συλλόγου της Πάτρας ξεχώρισε στο ματς με τη Μούρθια όπου σημείωσε 17 πόντους.

Τη λίστα συμπλήρωσε ο Μαρσελίνιο Χουέρτας από την Τενερίφη, ο Τζέιβον Γκρέιβς της Λούντβινσμπουργκ και ο Ντάστιν Σλέβα της Μούρθια.

