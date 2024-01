Στη Χάποελ Ιερουσαλήμ θα συνεχίσει ως το τέλος της σεζόν ο Ηλίας Καντζούρης με προοπτική για ανανέωση και την επόμενη.

Τα πράγματα εξελίχθηκαν πολύ γρήγορα με την τεχνική ηγεσία της Χάποελ Ιερουσαλήμ και τον Ηλία Καντζούρη. Ο Έλληνας κόουτς αποχώρησε από τον πάγκο της Λιμόζ με σκοπό να αναλάβει τους Ισραηλινούς, σε μία συμφωνία που πήρε σάρκα και οστά με την ανακοίνωση της Χάποελ.

Ο Καντζούρης θα συνεχίσει το έργο του Ντζίκιτς, που απολύθηκε μιας και δεν επιθυμούσε να επιστρέψει στο Ισραήλ για το πρωτάθλημα, ένεκα της εμπόλεμης κατάστασης. Η Χάποελ μάλιστα θα πλήρωσε buy out στη Χάποελ Ιερουσαλήμ για να κάνει δικό της τον Ηλία Καντζούρη ως το τέλος της σεζόν, με οψιόν ανανέωσης για έναν ακόμα χρόνο.

