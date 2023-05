Η Βόννη είναι η νέα «βασίλισσα» του BCL, επικράτησε με 77-70 της Χάποελ Ιερουσαλήμ και κατέκτησε τον πρώτο της τίτλο. Πρωταγωνιστής του τελκού ο MVP της κανονικής περιόδου, Τι Τζέι Σορτς με 29 πόντους.

Τι και αν η Μάλαγα ήταν νωρίτερα στον τελικό της παρηγοριάς; Ο τελικός του BCL ανάμεσα στη Βόννη και τη Χάποελ Ιερουσαλήμ έγινε σε μία κατάμεστη αρένα (10.437 θεατές), με τη γερμανική ομάδα να παίρνει το στέμμα (77-70).

Εκείνος που πρέπει να το φορέσει πρώτος είναι ο Τι Τζέι Σορτς. Ο MVP της κανονικής περιόδου έκανε πράματα και θάματα στο παρκέ. Ό,τι ακριβώς έκανε και στα προηγούμενα ματς του BCL. Σημείωσε 29 πόντους (7/12 διπ., 3/3 τριπ., 6/8 βολές, 3 ασίστ) σε 27:56. Και τον Τζαβόντε Χόκινς να προσθέτει 13 πολύτιμους πόντους (2/4 διπ., 1/4 τριπ., 6/6 βολές).

🏆 Telekom Baskets Bonn outlast Hapoel Jerusalem in front of 10,437 fans to become the first German #BasketballCL winners! 🏆 pic.twitter.com/nZAiI6bMt6